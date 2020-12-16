أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الأربعاء، رفع إجراء تعليق أنشطة النقل الحضري للأشخاص العمومي والخاص خلال عطل نهاية الأسبوع في الولايات الـمعنية بإجراء الحجر الجزئي الـمنزلي.

كما تم تمديد إجراء غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة لـمدة خمسة عشر يومًا، على مستوى كامل التراب الوطني.

في نفس السياق، كشفت الوزارة الأولى تمديد إجراء غلق الأنشطة التالية، لـمدة خمسة عشر يومًا، وفي الولايات الأربعة والثلاثين الـمعنية بإجراء الحجز الجزئي الـمنزلي: القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية؛ أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ؛ دور الشباب؛ الـمراكز الثقافية.