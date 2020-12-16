أعلنت الوزارة الأولى تعديل توقيت تعليق ممارسة بعض الأنشطة التجارية في الولايات الـ34 المعنية بإجراء الجحر المنزلي الجزئي ليصح من الساعة السابعة مساء بدل من الثالثة زولا.

وجاء في بيان للوزارة الأولى، اليوم الأربعاء " يُكيّف إجراء تحديد أوقات نشاط بعض الـمتاجر في الولايات الـمعنية بإجراء الحجر الجزئي الـمنزلي، التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة السابعةً (19:00) مساء".

وأضاف البيان "تتمثل الأنشطة الـمعنية بتحديد أوقات النشاط فيما يلي: تجارة الأجهزة الكهرومنزلية؛ تجارة الأدوات الـمنزلية والديكورات؛ تجارة الـمفروشات وأقمشة الـتأثيث؛ تجارة اللوازم الرياضية؛ التجارة في الألعاب واللعب؛ أماكن تمركز الأنشطة التجارية؛ قاعات الحلاقة للرجال والنساء، وتجارة الـمرطبات والحلويات، والـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع".

فيما يخص أنشطة الـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع، أكدت الحكومة تمديد إجراء البيع المحمول فقط.

كما يمكن أن يقوم الولاة أن يتخذوا قرار الغلق الفوري للمتاجر في حالة انتهاك الإجراءات الـمتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا –حسب نفس البيان-.