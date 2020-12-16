أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل لقاء مولودية الجزائر - شباب قسنطينة إلى موعد لاحق.

وكان اللقاء، الذي يدخل في إطار الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى، مبرمجا هذا السبت بملعب 5 جويلية في الجزائر العاصمة.

وأكدت الرابطة في بيان على موقعها الالكتروني أن هذا التأجيل جاء بعد تلقيها مراسلة من الاتحادية الإفريقية لكرة القدم تعلمها فيها ببرمجة لقاء العودة من الدور التمهيدي لرابطة الأبطال بين مولودية الجزائر ونادي بافلز البينيني السبت 19 ديسمبر بالجزائر.

وكان اللقاء المذكور مبرمجا يوم الرابع ديسمبر الماضي، غير أن النادي البينيني لم يتمكن من السفر إلى الجزائر بسبب عدم وجود رحلات جوية مباشرة بين البلدين، ما دفع بـ"الكاف" إلى إعادة برمجة المواجهة، علما أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.