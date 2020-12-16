أعرب العديد من عمال شركة سوناطراك بحاسي مسعود، عن استيائهم من ما وصفوها بـ " الممارسات غير المفهومة " من قبل مسؤولي طيران الطاسيلي، فيما يتعلق برحلاتها المبرمجة أسبوعيا.

وقال عدد من العمال المستاؤون في اتصال مع " الخبر " ، أن مؤسسة طيران الطاسيلي تمارس التحايل في ما يخص رحلاتها، إذ تخصص لعمال شركة سوناطراك 99 مقعد، بينما رحلاتها التجارية 155 مقعد، وهو العدد الاجمالي لمقاعد طائراتها.

وأضاف ذات المتحدثين، إن إجراءات الوقاية التي طبقتها المؤسسة بتقليص المقاعد، يجب أن تشمل الجميع دون استثناء، متسائلين في السياق كيف تخصص المؤسسة 99 مقعدا لعمال سوناطراك بالمقابل تضع أمام الرحلات التجارية كامل الطاقة الاستيعابية لطائراتها .

وطالب هؤلاء الجهات الوصية، بتوضيحات حول هذه القضية التي أثارت قلاقل لدى عمال شركة سوناطراك بحاسي مسعود المتعاقدة مع مؤسسة طيران الطاسيلي ويحق لها الاستفادة بكامل المقاعد بموجب الاتفاقية حسب تصريحات عمال سوناطراك الممتعضين من هذه القضية .