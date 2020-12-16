قتل 4 عسكريين سودانيين، في مواجهات مع جماعات مسلحة إثيوبية، ليل الثلاثاء، على الشريط الحدودي بين البلدين.

وذكر موقع "سودان تريبيون"، اليوم الأربعاء، أن القتلى الأربعة بينهم ضابط برتبة رفيعة، مشيرا إلى إصابة 12 عسكريا سودانيا آخرين في المواجهات نفسها.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية مطلعة، أن المواجهات اندلعت بمحلية القريشة شرق منطقة "ود عاروض"، إثر قيام المسلحين بنصب عدة أكمنة لقوات الجيش السوداني، مشيرا إلى أن الجيش السوداني دفع بتعزيزات عسكرية تضم عربات دفع رباعي.

وأوضح ذات المصدر، أن معارك شرسة تدور حاليا في مناطق "الأسرة" وشرق "ود عاروض" بمحلية القريشة، ومنطقة أبو طيور بمحلية الفشقة.

وعزت المصادر العسكرية، تجدد المعارك إلى تعرض قوات الجيش السوداني لكمين جديد، فجر اليوم الأربعاء.

وتأتي المواجهات، بعد يومين من زيارة رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك إلى إثيوبيا, حيث سافر حمدوك على رأس وفد أمني رفيع لمناقشة مشكلات الحدود بين البلدين، وتم الاتفاق على بدء مناقشات بشأنها الأسبوع المقبل في السودان.