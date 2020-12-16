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نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي شريط يظهر النجم السينمائي الأمريكي توم كروز وهو يوبخ فريق تصوير فيلم "المهمة المستحيلة 7" ويهدد بفصلهم من أعمالهم إذا تجاهلوا الضوابط الخاصة بالوقاية من مرض كوفيد - 19.

ونشرت صحيفة "صن" البريطانية الشريط المليء بالشتائم والذي يقول كروز فيه "إذا رأيتكم تفعلون ذلك ثانية، ستكون (..) نهايتكم".

وقالت صحيفة "صن" إن كروز شاهد اثنين من أفراد فريق التصوير وهما "يقفان بجوار أحدهما الآخر على مسافة قريبة جدا أمام شاشة كمبيوتر".

ونقلت مجلة "فاريتي" ووكالة رويترز للأنباء عن مصادر أكدت بأن التسجيل صحيح وحقيقي.

يذكر أن تصوير الفيلم جار حاليا في بريطانيا. ولم تتطرق صحيفة "صن" إلى تاريخ التسجيل، ولكن رويترز قالت إن فريق العمل عاد إلى بريطانيا في أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي.

ومن المعروف أن سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" تحظى بشعبية كبيرة عند متابعي السينما، ويقوم بدور البطولة فيها توم كروز بدور إيثان هانت.

وكان تصوير الفيلم السابع في سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" قد أوقف في إيطاليا نتيجة المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وقالت "صن" إن كروز "قد حاول شخصيا التأكد من عدم حصول أي تأجيلات أخرى".

ويمكن سماع كروز وهو يقول في التسجيل "إنهم يصنعون الأفلام في هوليوود بسببنا، فنحن نخلق الآلاف من فرص العمل".

ويقول "هذا هو الأمر. لا أعذار. يمكنكم قول هذا لأولئك الذين يفقدون مساكنهم لأن قطاعنا (السينمائي) قد أغلق".

"لن نتخلى عن تصوير هذا الفيلم.... هل هذا مفهوم؟ إذا شاهدت هذا الأمر ثانيا، فإنكم منتهون".

EPA ارتدى كروز كمامة أثناء تصوير فيلم "المهمة المستحيلة 7" في روما

وقالت مجلة "فاريتي" إن فيلم "المهمة المستحيلة 7" سيبدأ عرضه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني2021. وطلبت بي بي سي من ممثلي كروز وأستوديو فيلم "المهمة المستحيلة 7" ومنتجي الفيلم أن يعلقوا على هذه الأنباء.

وقد انتشر التسجيل بشكل واسع في الإنترنت. وقال نك ميرفي، الذي أخرج برامج لتلفزيون بي بي سي وتلفزيون سكاي ممتدحا كروز إنه "جانب الصواب".

كما أدلى مقدم البرامج الإذاعية الأمريكية جون روشا بدلوه، إذ قال "أتمنى أن يرد عدد أكبر من المسؤولين بهذه الطريقة على أولئك الذين ينتهكون الضوابط ولا يرتدون الكمامات. ليت عددا أكبر من الناس يرون الصورة الأوسع للموضوع الذي يثيره توم (كروز) هنا".

وأضاف دينيس تسينغ، الذي يعمل لدى موقع "كولايدر" المتخصص بشؤون السينما "توم كروز لم يخطئ. وما عليه الآن إلا العودة إلى أمريكا ويصرخ بوجه كل من يعارض ارتداء الكمامات".