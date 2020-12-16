قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الأربعاء، إن دول شرق أفريقيا ومنطقة البحر الأحمر مهددة بهجوم جديد من الجراد، على الرغم من المكافحة المكثفة لهذه الحشرات طوال هذا العام



وحسب بيان للمنظمة: "إنه تم إطلاق في يناير/ كانون الثاني وبدعم دولي حملة غير مسبوقة في عشر دول لمكافحة الجراد، حيث تم التعامل مع أكثر من 1.3 مليون هكتار من الأراضي الموبوءة بالجراد".



ومع ذلك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن الظروف المناخية المواتية والأمطار الموسمية "تشكل بالفعل أسرابًا جديدة من الجراد، التي تهدد بإعادة غزو كينيا، وتتكاثر الآن على جانبي البحر الأحمر، مما يشكل تهديدا جديدا لإريتريا والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن".