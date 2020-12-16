قدم، اليوم، السفير السعودي بالجزائر عبد العزيز العميريني تعازيه للشعب الجزائري إثر سقوط المروحية العسكرية اليوم في عرض البحر شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بولاية تيبازة، و الذي أسفر عن استشهاد كل من المقدم خروسة نور الدين والمقدم الوافي محمد الأمين والملازم الأول بوزايدة نورالدين، وهم طاقم الطائرة.

و جاء في تغريدة للسفير في حسابه على تويتر : "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد ثلاثة من ضبّاط الجيش الجزائري بعد حادث سقوط مروحية وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدّم لأسر الشهداء ولوزارة الدفاع الجزائرية بأصدق التعازي سائلا العليّ القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".