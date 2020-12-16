قال المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء ان إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بلغ 2408064 حتى بعد ظهر اليوم.



وأوضح المركز في بيان أن حصيلة الوفيات جراء المرض وصلت إلى 57057 حالة مضيفا أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 2037148.



وتشمل قائمة البلدان التي سجلت أعلى أعداد من الإصابات كلا من جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا,وفقا للمركز الذي أضاف في بيانه أن منطقة جنوب القارة هي الأشد تضررا من المرض فيما يتعلق بإجمالي الإصابات والوفيات معا.