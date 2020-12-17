ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مدعومة ببيانات للحكومة الأمريكية أظهرت تراجع مخزونات الخام الأسبوع الماضي وبالتفاؤل حيال حزمة مالية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 00 :07 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.09% إلى 48.34 دولار للبرميل.

فيما تم تداول العقود الآجلة لمزيج "برنت" عند 51.59 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1 % عن سعر التسوية السابق.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية بواقع 3.1 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، وجاءت البيانات مخالقة لتوقعات المحللين الذين أشاروا إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.