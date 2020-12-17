كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، في منشور لها، على"مخطط استثنائي" للتقويم البيداغوجي لتلاميذ الطور المتوسط خلال السنة الدراسية 2020/ 2021 ، يراعي السياق الصحي والتنظيمي للمدرس.

وأوضح المنشور الذي نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مضمونه، أن هذا المخطط "يضبط كيفية حساب علامة المراقبة المستمرة و كذا المعدلين الفصلي والسنوي".

وأشار إلى أن المعدل الفصلي للمادة التعليمية الواحدة يعتمد على ثلاثة عناصر تتمثل في" المراقبة المستمرة وفرض محروس واختبار واحد" .

وتقوم المراقبة المستمرة - حسب نفس المصدر- على" الانضباط و المواظبة والمردودية في أنشطة التعلم داخل القسم والمردودية في أنشطة التعلم خارجه" .

أما بالنسبة للفروض المحروسة شدد المصدر على ضرورة الاكتفاء بإجراء فرض كتابي محروس في كل مادة تعليمية في كل فصل من الفصلين الدراسيين لهذه السنة وفق الرزنامة المحددة سابقا.

وحددت الرزنامة تواريخ اختبارات الفصل الأول من 17الى 28 يناير 2021 في حين تجري اختبارات الفصل الثاني من 25 أفريل المقبل إلى 6 ماي من نفس السنة

. ومن جهة أخرى ، تم تحديد مدة الاختبارات الفصلية بساعة ونصف في المواد التي تدرس بثلاث حصص أو أكثر أسبوعيا وساعة واحدة في ما سوى ذلك. كما دعت الوزارة إلى" توحيد" الاختبارات الفصلية في كل المواد التعليمية ، بغرض تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

وبالمناسبة، أشار نفس المصدر إلى أنه تم تعديل كشوف التقويم التحصيلي المعمول به حاليا في الأرضية الرقمية للوزارة، بشكل يتماشى مع الترتيبات الخاصة بالتقويم البيداغوجي في التعليم المتوسط خلال السنة الدراسية الجارية.