من المنتظر أن يحل غدا الجمعة فريق نادي " بافلز " البيني بمطار هواري بومدين الدولي تحسبا لمواجهة فريق مولودية الجزائر يوم السبت لحساب الدور التمهيدي الأولي من دوري رابطة أبطال إفريقيا.

ونشر ممثل البينين عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك مخطط رحلته إلى الجزائر والذي سينطلق اليوم عبر رحلة خاصة من العاصمة " بورتو نوفو " إلى المغرب، على أن يكون الوصول غدا إلى الجزائر.

وكان من المفروض أن تجرى المواجهة بين الطرفين بتاريخ 4 ديسمبر الجاري لكن المنافس تحجج بعدم وجود رحلات مباشرة إلى الجزائر بسبب جائحة كوفيد 19.