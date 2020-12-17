أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح أبوب التسجيل في الدكتوراه عبر الأرضية الرقمية، في الوقت الذي أسقطت شروط الالتحاق بتأكيدها بحق الجميع في التسجيل، على أن تقوم الجامعات بدراسة وتمحيص مختلف الملفات من أجل السماح للمقبولين باجتياز المسابقة التي سيعلن عن تاريخها لاحقا.

وحسب ما نشر على صفحة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإنه عقب إصدار القرار الوزاري رقم 961 بتاريخ 2 ديسمبر 2020، تلقت الوزارة مجموعة من ردود الفعل والطلبات من طرف المقبلين على الترشح لمسابقات الدكتوراه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعليه تشكلت لجنة للنظر في هذه الطلبات، التي قدمت جملة من التوصيات التي على أساسها تعمل حاليا المصالح المركزية للوزارة ذات الصلة بالتنسيق الوثيق مع الندوات الجهوية للجامعات ومديري مؤسسات التعليم العالي المؤهلة للتكوين في الدكتوراه، من أجل فتح بوابة لاستقبال ملفات جميع الراغبين للترشح للمشاركة في مسابقات الدكتوراه دون شروط مسبقة، بمعنى أن لجميع الطلبة حق المشاركة في هذه المسابقات دون استثناء. وتبعا للتنظيم الجاري العمل به، فإنه تسند للجان التكوين في الدكتوراه بالتنسيق مع الهيئات الإدارية والعلمية مهمة تنظيمها ودراسة ملفات كل المترشحين.

وفي هذا الصدد، حثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري مؤسسات التعليم العالي على نشر الوثائق المطلوبة في ملف الترشح للمشاركة في المسابقة، وعدد المناصب المفتوحة في كل فرع للتكوين في الدكتوراه، وتحديد المواد التي يجب تحضيرها والخاصة بالمسابقات في الفروع المختلفة ودراسة علمية لجميع ملفات المترشحين لمعرفة مدى مطابقة التخصصات للفروع التي ستجرى فيها المسابقة.

وأضاف المصدر ذاته أن تواريخ تنظيم المسابقات لم تحدد بعد، وذلك لأن هذه المسألة مرتبطة بالوضعية الوبائية والحالة الصحية العامة في البلاد، وأبلغ البيان أن الراغبين في الترشح لمسابقات الدكتوراه فتحت لهم البوابة لإيداع الملفات بداية من منتصف هذا الأسبوع.