أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يخضع للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان رسمي: "رئيس الجمهورية خضع لفحص اليوم وتبين أنه مصاب بفيروس كوفيد-19".

وتابعت :"تم الفحص بعد أن ظهرت على الرئيس عوارض أولية" وقالت الرئاسة إن "الرئيس سيعزل نفسه لمدة سبعة أيام كما سيتابع عمله ونشاطاته عن بعد".

وكشف مسؤول بقصر الإليزيه لوكالة "رويترز" أن ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته التي كانت مقررة إلى لبنان بتاريخ 22 ديسمبر الحالي. وهذه الزيارة ستكون الثالثة لماكرون إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أوت الماضي.