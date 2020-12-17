خلف، حادث مرور مروع، صباح اليوم، وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر اصطدام عنيف بين سيارتين غير بعيد عن محطة الفغايلية بالطريق السيار شرق - غرب، ببلدية يلل في ولاية غليزان.

وقالت مصالح الحماية المدنية، بأن عناصر مركز إسعاف الطرقات، تدخلوا صباح اليوم إثر اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين في حدود الساعة السادسة صباحا و37 دقيقة، أين قاموا بإجلاء شخصين توفيا بعين المكان إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى غليزان، بينما حول ثلاثة جرحى تتراوح أعمارهم مابين 32 و50 سنة إلى العيادة المتعددة الخدمات الصحية ببلدية يلل لتلقي العلاج.

ومن جهتها، فتحت مصالح الأمن ذات الاختصاص تحقيقا في الحادث المؤلم، لتحديد أسباب وقوعه.