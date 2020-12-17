ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، الكشف عن هوية أحسن لاعب خلال عام 2020، حيث سيجرى اليوم بمدينة " نيون " السويسرية الحفل الافتراضي المخصص لتوزيع جوائز الأفضل لهذه السنة.

ويبدو الألماني ليفاندوفسكي الأقرب للتويج باللقب على حساب النجمين لونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. ونجح لاعب بارين ميونيخ في قيادة فريقه إلى إحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يضيف في مستهل الموسم الحالي لقبي كأس السوبر المحلية وكأس السوبر الأوروبية.

وإلى جانب جائزة أفضل لاعب في العام، سيمنح "الفيفا" أيضا جائزة أفضل حارس مرمى ومدرب في صنف الرجال والسيدات بالإضافة إلى جائزة بوشكاش لأجمل هدف وجائزة اللعب النظيف.

وسيتم اختيار الفائزين من خلال تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، ومجموعة تضم أكثر من 200 صحافي وبمشاركة مشجعين تم استطلاع آرائهم عبر استفتاء على الأنترنت بين 25 نوفمبر و9 ديسمبر