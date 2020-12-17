توفي ليلة الأربعاء إلى الخميس شخصان (رجل وامرأة) اختناقا بالغاز بالمكان المسمى "مشتة كعبازة" ببلدية أولاد حملة في أم البواقي.

وأفادت المديرية المحلية للحماية المدنية، اليوم الخميس، بأن الضحيتين توفيا مختنقين جراء استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة تشتغل بغاز البوتان.

وقد تم نقل جثتي الضحيتين البالغين من العمر 32 و25 سنة من قبل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية التابعة لعين مليلة إلى مستشفى ذات المدينة، وفقا لذات المصدر.

وفتحت من جهتها المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد ظروف الحادثة.