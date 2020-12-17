كشف المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوغلاف بوعلام، من الشلف عن تسجيل 18 وفاة و2.300 إصابة بفيروس كوفيد-19 في صفوف منتسبي هذا الجهاز منذ بداية هذه الجائحة.

وصرح العقيد بوغلاف للصحافة على هامش إشرافه على تجمع جهوي لفرق الدعم والتدخل الأولي في حالة كارثة، وتمارين ومناورة افتراضية لحدوث زلزال عنيف بولاية الشلف، أن "جهاز الحماية المدنية قد فقد منذ بداية جائحة كورونا 18 عونا من مختلف الرتب، فيما تم إحصاء إصابة أزيد من 2.300 عون أخر بهذا الفيروس".

ولدى إشرافه رفقة والي الولاية لخضر سداس على مختلف التمارين التطبيقية وعمليات التدخل والإنقاذ، ثمن المسؤول الأول عن جهاز الحماية المدنية مثل هذه المناورات التي "تكشف عن استعداد وتحضير مختلف الفرق وجاهزيتها للتدخل في حال وقوع كوارث طبيعية".

وأبرز أن الهدف من هذه التدريبات الميدانية هو "الوصول لتجنيد 5.000 عون من مختلف الرتب في ظرف 24 إلى 36 ساعة بالمناطق المتضررة من أي كارثة طبيعية"، لافتا إلى ضرورة التنسيق مع مختلف الشركاء والهيئات وكذا المسعفين المتطوعين الذين تم تكوينهم عبر مختلف ولايات الوطن.

وانطلقت ظهر أمس الأربعاء مناورة وتمارين افتراضية لحدوث زلزال عنيف بشدة 2.6 درجة على سلم ريشتر، بمشاركة "فرق الدعم والتدخل الأولي في حال حدوث كارثة" من ولايات الشلف، عين الدفلى، المدية، غليزان، تيسمسيلت ومستغانم"بمشاركة 320 عونا من مختلف الرتب وتستمر إلى غاية يوم غد الجمعة.