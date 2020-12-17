تنطلق اليوم الجولة الرابعة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى بلقاء مقدم بين وفاق سطيف ونجم مقرة بملعب 8 ماي 1945.

ويسعى النسر لتأكيد صدارته من خلال الإبقاء على النقاط الثلاث بميدانه وهو الذي يحتل المركز الأول بسبع نقاط ، مناصفة مع مولودية الجزائر الذي أجلت مباراته أمام شباب قسنطينة، لانشغاله بالمنافسة الإفريقية.

من جهته نجم مقرة برصيد أربع نقاط يبحث هو الآخر عن العودة إلى الديار بنتيجة ايجابية، تسمح له بتسلق سلم الترتيب، رويدا رويدا. وتستكمل غدا الجمعة المباريات بحوار كروي واعد بين أولمبي الشلف وضيفه شبيبة القبائل في مواجهة لا خيار فيها للكناري سوى الفوز أو التعادل.

أما الشلفاوة سيدخلون اللقاء بغية تأكيد نتيجة التعادل المحققة خارج الديار أمام شباب قسنطينة. من الشلف إلى وهران، يحتضن ملعب الشهيد زبانة قمة الجولة بين مولودية وهران و وداد تلمسان في مواجهة ، لن يرضى فيه فيها أي طرف بغير الفوز.

أهلي برج بوعريرج يأمل عند استقباله لسريع غليزان في تعويض الخسارة الماضية أمام شبيبة سكيكدة ، أما " الرابيد " فيبحث عن تعويض النقطتين اللتين ضيعهما أمام مضيفه شبيبة الساورة .