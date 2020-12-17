قرر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الخميس، الدخول في عزل صحي عقب مخالطته للرئيس إيمانويل ماكرون الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

و نقلت قناة "بي إف إم" الفرنسية أن كاستيكس "ألغى كلمته أمام مجلس الشيوخ ودخل في عزل صحي بعد مخالطته للرئيس ماكرون". وقال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إن "كاستيكس سيعزل نفسه".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بمرض كوفيد-19.

وأضافت الرئاسة أن ماكرون سيخضع للعزل خلال الأيام السبعة المقبلة. وتجاوز إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 في فرنسا 2.4 مليون، فيما توفي أكثر من 59 ألف جراء الإصابة بالمرض.