كشفت وسائل إعلام صهيونية، اليوم الخميس، عن إقامة مشروع سكني صهيوني بمشاركة رجل أعمال سوري، في دبي.

وذكرت المصادر الصهيونية، صباح اليوم الخميس، أن مشروعا سكنيا في إحدى أرقى المناطق في دبي سيقام فيه لأول مرة في الإمارات وحتى في العالم العربي عموما، كنيس يهودي، ومصعد يعمل على توقيت ساعات أيام السبت، ومطهرة يهودية.

وأفاد الإعلام العبري، بأن رجل الأعمال الصهيوني، حاييم وايزمان، سيقيم مشروعا سكنيا في دبي، بمشاركة رجل أعمال سوري، لم يعلن عن اسمه، كما جرت في مقر المشروع السكني طقوس احتفال تثبيت "الميزوزاه"، وإدخال لفيفة التوراة، وهي من الطقوس الدينية اليهودية.