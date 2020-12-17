اختفى منذ صبيحة الجمعة الماضية، عن عائلته الشاب صالح سلمان (18سنة) مصاب بداء الصرع ببلدية شلالة العذاورة جنوب شرقي المدية، بعد مرور ثلاثة أيام عن اختفائه على تبليغ المصالح المختصة بذلك.

وذكر شقيقه ياسين في اتصال مع "الخبر" أن ياسين خرج صبيحة الجمعة الفارط كعادته إلى السوق الأسبوعي ببلدية عين بوسيف على بعد 27 كلم من منطقة سكناه، لكنه هذه المرة على غير عادته طال غيابه عن البيت بمرور أسبوع كامل دون أن يظهر عليه أي خبر.

وأضاف أن شقيقه صالح ومنذ الولادة مصاب بداء الصرع ويتعاطى دواءه بانتظام ما عدا الأيام التي اختفى فيها، وقد أطلقت عائلته عملية بحث عن ابنها ونشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأماكن العمومية وطالبت أي شخص شاهده أن يقوم الاتصال بها أو إبلاغ مصالح الأمن أو الدرك الوطني.