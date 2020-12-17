أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، عن انطلاق بث دروس تدعيميه تلفزية لفائدة تلاميذ جميع المستويات التعليمية، ابتداء من يوم غد الجمعة.

وأفاد بيان للوزارة، أن هذه الدروس ستكون بدء من الساعة 14:00 زوالا، عبر القناة السابعة للتلفزيون العمومي الجزائري "المعرفة"، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية التعليمية جاءت استكمالا لعملية المرافقة التربوية والبيداغوجية التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية في مواكبة محطات الدخول المدرسي 2020-2021.

وتندرج هذه الإستراتيجية التعليمية، في سياق تنظيم التمدرس في ظل التحديات والصعوبات التي أفرزها الوضع الصحي الاستثنائي الذي فرض تطبيق إجراءات احترازية للوقاية من انتشار وباء كورونا فيروس كوفيد-19، كما أوضحه البيان.