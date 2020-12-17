قال كمال منصوري المدير العام للوكالة الوطنية للأدوية، اليوم الخميس، أن الحديث المتداول حول عدم فعالية الدواء الجزائري (الجنيس) مقارنة بالمستورد من الخارج "غير صحيح".

وأوضح منصوري، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى ، أن إنتاج الدواء الجزائري يتم وفق معايير علمية، ولا يمكن تسويق دواء غير موافق للمعايير . وتابع أن "هناك لجان تشتغل لمراقبة الأدوية في السوق، وأي مريض تعرض لمضاعفات يتصل بالجهات المعنية، التي تقوم بمراقبة الأدوية ويتم سحبه من التداول إذا ثبتت عدم صلاحيته".