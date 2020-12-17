تمكنت مصالح الأمن لدائرة تاجنانت في ولاية ميلة من استرجاع مصوغات مسروقة ومبلغ من العملة الصعبة استولى عليها لص من مسكن صاحبها.

وأفات ذات المصالح في بيان عبر موقع فايسبوك أنها تمكنت من توقيف مشتبه فيه واسترجاع مبلغ مالي من العملة الصعبة قدر بـ25400 أورو وكمية من المجوهرات تقدر قيمتها بحوالي 600 مليون سنتيم مسروقة من داخل مسكن أحد المواطنين بمدينة تاجنانت.

وأضاف البيان أن اللص الذي يبلغ من العمر 26 سنة تم تقديمه أما العدالة في حين تم تسليم المصوغات والمبلغ المالي المسروق إلى صاحبها بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.