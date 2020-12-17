تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية ورد في نشرة التلفزيون العمومي.

وجاء في بيان الرئاسة الجمهورية " تلقى اليوم الخميس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه وشقيقه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الذي عبر له من خلالها عن اطمئنانه لتماثله للشفاء، وشكر الرئيس أخاه على مشاعره النبيلة".

وأضاف البيان "أن الرئيسان اتفقا على الالتقاء فور عودة رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن".