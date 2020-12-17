قال سفير خادم الحرمين في الجزائر عبد العزيز العميريني، اليوم الخميس، إنه سيتكفّل برحلات حج شاملة التكاليف لآباء وأمّهات شهداء حادث سقوط المروحية التابعة للجيش الجزائري "رحمهم الله"، موضحا أن هذا سيكون بعد زوال جائحة كورونا بإذن الله تعالى، حسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية.

وكان السفير قد عبّر أمس عن تعازيه لذوي الضحايا، حيث قال عبر حسابه في "تويتر": تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد ثلاثة من ضبّاط الجيش الجزائري بعد حادث سقوط مروحية، وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدّم لأسر الشهداء ولوزارة الدفاع الجزائرية بأصدق التعازي، سائلاً العليّ القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأفادت وزارة الدفاع الوطني أمس الأربعاء باستشهاد 3 ضباط إثر سقوط مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر، قبالة الساحل الشرقي لولاية تيبازة غرب ميناء بوهارون.

وجاء في بيان الوزارة أن الحادث "أسفر عن استشهاد كل من المقدم خروسة نور الدين والمقدم الوافي محمد الأمين والملازم الأول بوزايدة نورالدين".