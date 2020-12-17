سيغيب الدولي الجزائري لمنتخب أقل من 20 سنة ، شمس الدين بخوش عن المواجهة القادمة لـ "الخضر" ضد المغرب والمقررة غدا الجمعة، لحساب مباريات بطولة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة والجارية وقائعها في تونس.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم ، فان لاعب شباب بلوزداد اضطر للخروج خلال المباراة الأولى للعناصر الوطنية أمام تونس بسبب إصابة على مستوى الركبة. ووفق المصدر ذاته سيتم في الساعات القادمة الكشف عن حالة اللاعب الصحية.