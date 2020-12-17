تتسبب الرموش الصناعية في بعض المشكلات الصحية للعين، كما أنها يمكن أن تؤدي إلى تساقط الرموش، ولذلك يجب الانتباه لبعض الأمور قبل تطبيقها.

توفر الرموش مظهراً جذاباً للعين وللوجه بشكل عام، ولذلك تحرص أغلب النساء على تطبيقها، وخاصةً الرموش التي تستمر لمدة 4 إلى 6 أسابيع دون حاجة للتخلص منها.

وعلى الرغم من أنها تمنح المرأة مظهرا جذابا لوقت طويل، ولكنها تتسبب الرموش شبه الدائمة في مجموعة من الأضرار الصحية، ولذلك يجب الانتباه قبل استخدامها.

وأبرز الأضرار التي تلحق بالرموش والعين عند تطبيق الرموش الدائمة.

أضرار على الرموش

نتيجة الحمل الكبير الذي تسببه الرموش الدائمة على الرموش الأساسية، والمادة اللاصقة التي تسبب انسداد مسام الجلد، تزداد فرص تساقط الرموش وعدم نموها، وهو ما تلاحظه المرأة عند التخلص من الرموش الصناعية، وحينها تضطر المرأة إلى استخدام رموش صناعية طوال العمر. كما أن المادة اللاصقة لهذه الرموش تكون قوية جيداً وتسبب ضعف الرموش وسقوطها، وخاصةً عند القيام بإزالة الرموش الصناعية.

أضرار على العين

تحتوي المادة اللاصقة المستخدمة في تركيب الرموش الصناعية شبه الدائمة على مواد كيميائية ومركبات ضارة مثل اللاتكس والسليلوز والغراء السريع وحمض البنزويك والفورمالديهايد بتركيزات منخفضة للغاية. كما تحتوي مزيلات الرموش على مواد أخرى ضارة مثل: الفورمالديهايد، البروبيلين غليكول، وجيرانيول، وبالتالي تسبب أضرار في العين والبشرة، والتي تظهر غضون يومين إلى ثلاثة أيام .وتتمثل هذه الأضرار في: التهاب العين والجفن واحمرارها مثل الدم، حكة شديدة في العين، ألام في العين، تورم في العين والمنطقة المحيطة بها.

العلاج

عند ظهور أعراض جانبية مستمرة وشديدة بالعين مثل التورم والالتهابات الحادة، يجب زيارة الطبيب على الفور.

وغالباً ما يصف الطبيب قطرات العين التي يمكن أن تساعد في تقليل الآثار الجانبية الناتجة عن تركيبها. أما إذا تسبب الرموش الدائمة في الإصابة بعدوى، فيكون العلاج من خلال مضاد حيوي.