قام وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، بإجراء حركة في سلك الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية للصحة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات الوزارة.

وتأتي هذه الحركة --حسب ذات المصدر-- بعد "تقييم أنشطة وأعمال هؤلاء المسيرين وطرق آدائهم، سيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف عام 2020 وتسيير جائحة كوفيد-19".

وأضاف البيان أنه سيتم "اعتماد عملية معاينة وتقييم أنشطة وأعمال مسيري الهياكل الصحية سنويا"، مشيرا إلى أن هذه العملية ستكون "معيارا في الترقية خلال مسارهم المهني".