سجلت 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 حالات وفاة في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 389 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 93.933 من بينها 426 حالة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 62.089 شخص.

كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2640، فيما يوجد حاليا 45 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 14 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و19 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 15 ولاية أخرى 10حالات فما فوق.