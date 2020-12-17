انتشل، مساء اليوم، جثتي الصيادين الغريقين المفقودين إثر حادث انقلاب قارب صيد بخليج الجزائر العاصمة، حيث عثر عليهما في قاع البحر بين شاطئ مزلة وعروس البحر 2، على عمق 12 مترا تحت سطح الماء.

وشارك في عملية البحث أكثر من 30 غواصا محترفا وحوالي 25 غواصا هاويا قدموا من عدة ولايات من الوطن لمساعدة فرق الغواصين التابعين لأفراد الحماية المدنية.

يذكر أن الحادث جرت وقائعه فجر يوم الأحد الماضي في حدود الساعة الثالثة صباحا، حينما انقلب قارب الصيد بسبب هيجان البحر وارتفاع الأمواج، ونجا من الحادث 6 بحارة، فيما غرق ثلاثة آخرون، عثر أول أمس على جثة أحدهم عالقة في الصخور في قاع البحر على عمق 7 أمتار وعلى بعد 10 أمتار من فندق بناية فندق هيلتون الجزائر.

وتم نقل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمقبرة العالية.