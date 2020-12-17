فاز فريق وفاق سطيف على نجم مقرة بنتيجة 2-0 اليوم الخميس بملعلب 8 ماي 45 في افتتاح الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

سجل أهداف المباراة كل من العوافي د 24 وسعيدي د 36 لصالح وفاق سطيف.

وبفضل هذا الفوز وهو الثالث في أربع مقابلات ينفرد وفاق سطيف مؤقتا بريادة الترتيب برصيد 10 نقاط فيما يحتل نجم مقرة الصف السادس بمجموع أربع نقاط.

وستتواصل الجولة الرابعة يومي الجمعة والسبت بإجراء بقية اللقاءات تتقدمها المواجهة المحلية بين شباب بلوزداد ونصر حسين داي فيما أجلت مباراة صاحب الوصافة مولودية الجزائر ضد شباب قسنطينة إلى تاريخ لاحق بسبب الالتزامات القارية للنادي العاصمي المدعو لإجراء إياب الدور التمهيدي لرابطة الأبطال أمام نادي بافلز البنيني يوم السبت بملعب 5 جويلية.

الخميس 17 ديسمبر :

وفاق سطيف - نجم مقرة 2-0

الجمعة 18 ديسمبر :

جمعية الشلف - شبيبة القبائل

أهلي برج بوعريريج - سريع غليزان

مولودية وهران - وداد تلمسان

السبت 19 ديسمبر:

جمعية عين مليلة - شبيبة سكيكدة

شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس

اتحاد الجزائر - أولمبي المدية

شباب بلوزداد - نصر حسين داي

اتحاد بسكرة - نادي بارادو

أجلت:

مولودية الجزائر - شباب قسنطينة

الترتيب

نقاط لعب

1. وفاق سطيف 10 4

2-. مولودية الجزائر 7 3

3. شبيبة الساورة 5 3

--. اتحاد بسكرة 5 3

--. جمعية عين مليلة 5 3

6. شباب بلوزداد 4 2

--. أولمبي الشلف 4 3

--. نجم مقرة 4 4

9 . شبيبة سكيكدة 3 2

--. مولودية وهران 3 3

--. نصر حسين داي 3 3

--. سريع غليزان 3 3

--. نادي بارادو 3 3

--. شباب قسنطينة 3 3

15. شبيبة القبائل 2 3

--. أهلي برج بوعريريج 2 3

--. وداد تلمسان 2 3

--. اتحاد الجزائر 2 3

19. أولمبي المدية 1 3

--. اتحاد بلعباس 1 3.