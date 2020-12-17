تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، خلال عملية تطويق وتمشيط بمنطقة تامنجار بجيجل، من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير رزقان أحسن المدعو "أبو الدحداح" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث والتمشيط بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، بتاريخ 01 ديسمبر2020، والتي قضت على إثرها مفرزة للجيش الوطني الشعبي, على ثلاثة (03) إرهابيين وضبطت ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى, تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية تطويق وتمشيط بمنطقة تامنجار، بالقرب من بلدية العنصر بجيجل، يوم أمس 16 ديسمبر2020، من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المسمى رزقان أحسن المدعو أبو الدحداح الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994".

وأفضت العملية إلى "استرجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة وقنبلة (01) يدوية ونظارة (01) ميدان".