تمكنت عائلة الشاب المفقود سلماني صالح القاطنة ببلدية شلالة العذاورة في ولاية المدية من العثور على ابنها الغائب عن بيت العائلة منذ أسبوع، وقد تم العثور عليه ببلدية البرواقية بعد اتصال أحد المواطنين، الذي اطلع على صورة صالح في مواقع التواصل الاجتماعي، بشقيقه ياسين مؤكدا له أن صالح متواجد بالبرواقية منذ الجمعة الفارط ويقضي لياليه بإحدى المقاهي الواقعة على حافة الطريق الوطني رقم واحد بعدما تعذر عليه العودة إلى حضن عائلته، وقد سارع شقيقه ياسين إلى إعادة شقيقه للبيت العائلي وهو في صحة جيدة وسط فرحة عارمة للعائلة خاصة والدته التي عانت الأمرين طيلة فترة غياب ابنها.