أعلن عدد من القادة الأوربيين، اليوم الخميس، عن دخولهم الحجر الصحي، بعد مخالطتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أُعلن إصابته بفيروس كورونا.

وكان ماكرون قد حضر الأسبوع الماضي قمة أوروبية التقى خلالها العديد من زعماء الاتحاد الأوروبي، لبحث قضايا بينها التغير المناخي وميزانية الاتحاد والخلاف مع تركيا.

وتناول ماكرون الغذاء مع رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز والبرتغال أنطونيو كوستا، إضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وأعلن ثلاثتهم اليوم دخولهم الحجر الصحي.

وألغى كوستا جميع رحلاته الرسمية ويقبع حاليا في عزل ذاتي بعد أقل من 24 ساعة من لقائه بماكرون رغم عدم ظهور أي أعراض عليه، بحسب بيان لمكتبه.

وأضاف البيان أن رئيس وزراء البرتغال ينتظر حاليا نتيجة فحص خضع له اليوم الخميس.

وأعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز سيعلق اجتماعاته حتى 24 ديسمبر لأنه التقى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك، عزل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل نفسه للقائه الرئيس الفرنسي خلال زيارته لباريس الاثنين الماضي.

وأعلن رئيسا وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، ولوكسمبورغ كزافييه بيتيل أنهما دخلا الحجر الصحي بعد مخالطتهما ماكرون.

وفي وقت سابق، قرر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الدخول في عزل صحي عقب مخالطته للرئيس ماكرون.

وأعلن مكتب زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون، مساء اليوم الخميس، أن نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا التي أجريت لها جاءت سلبية.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، إصابة ماكرون بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سوف يخضع للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بالفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19".