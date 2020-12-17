أعلن نادي مولودية وهران، اليوم الخميس، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف لاعبيه.

وأكد نادي عاصمة الغرب في منشور على صفحته في "الفايسبوك" أنه بعد الفحوصات الطبية الدورية التي يجريها نادي مولودية وهران على لاعبيه، ووفقا للبرتوكول الصحي المطلوب عن طريق (pcr )، تأكد إصابة اللاعب صيام شريف بفيروس "كوفيد-19".

وأضاف –نفس المنشور- أن النادي قرر وضع اللاعب في الحجر الصحي وإبعاده من قائمة المستدعين للقاء داربي الغرب ضد وداد تلمسان المقرر غدا الجمعة، وذلك حفاظا على سلامة الجميع.