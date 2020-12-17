يواصل الجيش الصحراوي استهداف جنود الاحتلال المغربي الذين يتعرضون للقصف المركز لليوم 35 على طول جدار الذل بمنطقة الكركرات ويكبدهم مزيدا من الخسائر في الأرواح والمعدات، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها العسكري رقم 35 أنه قد "شهد يوم أمس تنفيذ قصف مركز استهدف مواقع جنود العدو في منطقة لخشيبي بقطاع السمارة".

وأضافت انه "خلال نفس اليوم، انفجر لغم أرضي بشاحنة للعدو خلف جدار العار في منطقة أم أدكن بقطاع البكاري وتم تدميرها بالكامل، وقد حاول جيش الاحتلال إجلاء المصابين عن طريق سيارة انفجر بها لغم آخر وتم تدميرها على الفور". واستهدف "قصف عنيف اليوم مواقع العدو بمنطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريگة مرتين متتاليتين".

وقال البيان أن "قصف مكثف استهدف مواقع جنود الاحتلال في "منطقة لخشيبي بقطاع السمارة و منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس"، ومنطقة "روس أوديات أشديدة بقطاع الفرسية ومنطقة خنگة الشيظمية بقطاع المحبس بالإضافة إلى منطقة أگرارة الرمث بقطاع الفرسية".

كما استهدف قصف عنيف "جحور قوات الاحتلال بمنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية".