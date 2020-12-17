تعرض موقع وكالة النفط الإلكتروني للقرصنة من طرف هاكر، حسبما أعلنت وزارة الطاقة سهرة اليوم الخميس.

وجاء في منشور على صفحة وزارة الطاقة على الفايسبوك "نعلم جميع رواد موقع وكالة النفط ان الموقع الإلكتروني للوكالة تعرض لهجوم من طرف الهاكرز و لذا يرجى تفادي الولوج اليه إلى عودة الأمور لنصابها علما أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة و إيقاف الهجوم على الفور من طرف المصالح المعنية. و سيعود الموقع للعمل العادي في غضون الساعات القادمة.

للعلم فإن الموقع هو اعلامي فقط" .