بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبد المجيد تبون، إثر تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية في تيبازة.

وقال العاهل السعودي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية- اليوم الجمعة، "علمنا بنبأ تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية ، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب".

كما بعث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ببرقية عزاء مماثلة.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت استشهاد 3 ضباط إثر سقوط مروحية عسكرية قبالة الساحل لميناء بوهارون في تيبازة.