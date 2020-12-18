أعلنت الجمعية الفلكية في جدة، اليوم الجمعة، أن يوم الإثنين المقبل (21 ديسمبر) سيشهد ظاهرة فلكية نادرة الحدوث، وسيكون أيضا موعدا للانقلاب الشتوي السنوي.

وذكرت الجمعية عبر صفحتها على "فايسبوك" أن اقترانا نادرا بين كوكبي المشتري وزحل يعرف باسم الاقتران العظيم سيرصد بعد غروب شمس هذا اليوم مباشرة، باتجاه الأفق الجنوبي الغربي حيث سيشاهد منظر مثير للإعجاب.

وستشهد الكرة الأرضية كذلك يوم الإثنين حدوث الانقلاب الشتوي عند الساعة 12:02 بتوقيت القاهرة، وهو يمثل اليوم الأول من فصل الشتاء بالنصف الشمالي وبداية فصل الصيف في النصف الجنوبي.

وقالت الجمعية إنه من الناحية الفلكية تستخدم تواريخ الاعتدالين والانقلابين لتحديد بداية ونهاية الفصول حيث يبدأ الربيع في الاعتدال الربيعي ويبدأ الصيف في الانقلاب الصيفي، ويبدأ الخريف في الاعتدال الخريفي؛ ويبدأ الشتاء في الانقلاب الشتوي.

وتابعت أما من ناحية الأحوال الجوية، تبدأ الفصول في اليوم الأول من الأشهر التي تشمل الاعتدالين والانقلابين في نصف الكرة الشمالي حيث يمتد الربيع من 1 مارس إلى 31 ماي، ويمتد الصيف من 1 جوان إلى 31 أوت، والخريف يمتد من 1 سبتمبر إلى 30 نوفمبر، و يمتد الشتاء من 1 ديسمبر إلى 28 فبراير "29 فبراير في السنة الكبيسة".

وأوضحت الجمعية الفلكية في جدة أن الانقلاب الشتوي يحدث بسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، فهي أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكنها مائلة بمقدار 23.5 درجة لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي السبب في حدوث الفصول الأربعة. ووفقاً للجمعية، ففي خلال يوم الانقلاب الشتوي يكون القطب الشمالي لكوكبنا مائل بعيداً عن الشمس وتصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء واقعة مباشرة فوق مدار الجدي ويكون طول النهار أقل من 12 ساعة في جميع المواقع شمال خط الاستواء، في حين أن مناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.

ولفتت إلى أنه وبشكل عام ليست كل الأماكن حول العالم يحدث فيها شروق وغروب للشمس في يوم الانقلاب الشتوي، فشمال الدائرة القطبية عند خط العرض 66.5 درجة شمال لا يوجد شروق أو غروب للشمس في هذا اليوم لأن الشمس تبقى تحت الأفق طوال الوقت، في حين أن الدائرة القطبية الجنوبية عند خط العرض 66.5 درجة جنوب خط الاستواء لن يرصد شروق أو غروب للشمس أيضا، لأن الشمس تظل فوق الأفق طوال اليوم وهي ظاهرة تعرف بشمس منتصف الليل.

وأشارت إلى أنه في يوم الانقلاب الشتوي سيتأخر الفجر وتشرق الشمس من أقصى الجنوب الشرقي وقوس المسار الظاهري للشمس في السماء يكون منخفضا، وعند الظهر "الزوال" تكون ظلال الأشياء في أقصى طول لها خلال السنة ومن ثم يأتي غروب الشمس مبكراً.

جدير بالذكر أنه بعد وصول الشمس ظاهرياً أقصى نقطة جنوب السماء في الانقلاب الشتوي سيلاحظ وكأنها تشرق من نقطة واحدة جنوب السماء لعدد من الأيام قبل أن تبدأ مسارها الظاهري باتجاه الشمال من جديد نتيجة لحركة الأرض في مدارها حول الشمس، وستبدأ بعد ذلك زيادة ساعات النهار حتى تتساوى مع ساعات الليل بحدوث الاعتدال الربيعي في 20 مارس 2021.