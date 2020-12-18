تمكن أعوان الجمارك الجزائرية العاملين على مستوى مطار هواري بومدين الدولي، أمس الخميس، من إحباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الصعبة يقدر بـ 53270 أورو كانت بحوزة أحد المسافرين.

وجاء في بيان المديرية الجهوية للجمارك أنه في "إطار المعالجة الجمركية للمسافرين لرحلة إجلاء ذهاب، متوجهة إلى مدينة جدة، قام أعوان الجمارك الجزائرية العاملين على مستوى مفتشية أقسام الجمارك مطار هواري بومدين- مسافرين، من إحباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الصعبة يقدر بـ 53270 أورو.

وأضاف بيان الجمارك أن "المبلغ كان مخبأ في إبريق للشاي في أمتعة المخالف".