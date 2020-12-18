بعد أسبوع من إعلان بلاده التطبيع مع دولة الاحتلال، شارك السفير المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال نظيره الصهيوني جيلاد إردان الاحتفال بعيد "حانوكا" اليهودي في نيويورك.

وفي احتفال خاص بهذه المناسبة، ظهر السفير المغربي وهو يشعل إحدى الشموع التي تعد جزءا من طقوس الاحتفال بما يسمى عند اليهود عيد الأنوار.

وقال عن السفير المغربي بالأمم المتحدة: "ليس هناك بديل للسلام، نحن جميعا أبناء إبراهيم، وأبناء إبراهيم في نهاية اليوم سوف يجلسون معا لصنع السلام ويتشاركون في بناء مستقبل للجيل القادم."

وتابع السفير المغربي: "حانوكا ليس تقليدا غريبا في بلدي.. فاليهود جزء من مجتمعنا، وديننا، وشعبنا وتاريخنا".