قال مستشار علمي كبير في الحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن الفرنسيين لن يعودوا على الأرجح للحياة الطبيعية قبل خريف 2021.

ونقلت "رويترز" عن خبير المناعة الفرنسي جان فرانسوا ديلفريسي، قوله "بين أيدينا فيروس يواصل الانتشار بقوة فور خروجنا من الإغلاق الثاني"، في إشارة إلى فيروس كورونا.

وأضاف إن "الفرنسيين لن يعودوا، على الأرجح، للحياة الطبيعية قبل خريف 2021". وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت، أمس الخميس، إصابة إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سوف يخضع للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بالفيروس، المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأضافت أن "ماكرون سيعزل نفسه لمدة 7 أيام كما سيتابع عمله ونشاطاته عن بعد". وكان ماكرون قد أعلن، في الأول من ديسمبر الجاري، عن عزم السلطات القيام بحملة واسعة النطاق لتطعيم المواطنين بلقاحات من الجيل الأول ضد فيروس كورونا المستجد، بين شهري أفريل وجوان من العام المقبل.

وأضاف أن "حملة التطعيم الأولى ستجري بداية 2021، وستستفيد منها فئة محددة (كبار السن وذوو الصحة الهشة) حيث سنستخدم لقاحات من الجيل الأول". وتجاوز إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 في فرنسا 2.4 مليون، فيما توفي أكثر من 59 ألف جراء الإصابة بالمرض

. يذكر أن العديد من الدول تتسابق الآن للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصاب أكثر من 74 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة نحو مليون و650 ألف شخص.