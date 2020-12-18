أفادت مديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة، اليوم الجمعة، باستمرار البحث عن الشهداء المفقودين إثر سقوط المروحية العسكرية، قرب ميناء بوهارون.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال التابعة للحماية المدنية، في منشور لها عبر حسابها الرسمي فايسبوك، أنه لليوم الثالث على التوالي، تستمر عملية البحث عن مفقودين بعرض البحر، إثر سقوط مروحية تابعة للبحرية الوطنية في المكان المسمى "السعيدية" بلدية عين تاقورايت، ولاية تيبازة.

وأشارت مديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة تحت إشراف مدير الحماية المدنية لولاية تيبازة "الرائد كواص إبراهيم" إلى أنها سخرت كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة للعملية.