نشرت مجلة فوربس الأمريكية قائمة بأثرياء العالم خلال عام 2020 حيث جاءت كالتالي: 1 مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون العالمية، جيف بيزوس حيث قدرت ثروته بـ 183 مليار دولار.

2 رئيس شركة "أل في إم أتش" والملياردير الفرنسي، برنار أرنو وقدرت ثروته بـ 141 مليار دولار.

3 رجل الإعمال الأمريكي ومؤسس شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، أيون ماسك وتتمثل نسبة ثروته بـ 128 مليار دولار.

4 رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس وقدرت ثروته بنسبة 120 مليار دولار.

5 مؤسس موقع التواصل "فايسبوك" مارك زوكرييرج حيث وصلت ثروته بـ 102 مليار دولار.

6 المستثمر ورجل الأعمال الأمريكي وارن بافت حيث قدرت ثروته بـ 88.3 مليار دولار. 7 المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أوراكل، إحدى الشركات العملاقة في مجال البرمجيات، لاري أليسون وقدرت ثروته 86.3 مليار دولار.

8 رجل الإعمال الأمريكي الشريك في تأسيس محرك البحث "غوغل" لاري بايج بنسبة 77.8 مليار دولار.

9 رجل الإعمال الإسباني ومؤسس شركة الأزياء اينديتيكس وصاحب العلامة التجارية الشهيرة "زارا: أمانسيو أورتيجا وقدرت ثروته بنسبة 76 مليار دولار.

10 عالم الحاسوب الأمريكي والشريك المؤسس لشركة "غوغل" سيرجي برين، وتمثل نسبة ثروته بـ 75.6 مليار دولار.