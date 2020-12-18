أوقفت مصالح الأمن الحضري لحي إيسطو بوهران، صباح اليوم، القبض على السائق الذي تسبب في مقتل شيخ في حي "إيسطو" 750 شقة، قرب وكالة مؤسسة "سيور" للمياه، ليلة أمس بعد الساعة الثامنة، بعد دخول توقيت الحجز.

وذكر أهل الضحية أن المرحوم، كان بصدد عبور الطريق الفاصل بين العمارة التي يقيم فيها وموقع تعود الجلوس فيه في الرصيف المقابل، وكانت حينها مناوشة كلامية قد وقعت بين سائق سيارة أجرة من نوع كليو وصاحب سيارة من نوع بيكانتو سوداء اللون. لينطلق هذا الأخير بسرعة جنونية ويصدم الضحية بقوة. وكان سكان الحي وقتها في الشارع، وسجلوا ترقيم السيارة التي هرب سائقها.

وفور وقوع الحادث تم إعلام الشرطة التي تنقلت إلى الموقع، في الليل، وسلمها أهل الضحية ترقيم السيارة المتسببة في الحادث. وتم إجلاء الضحية إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة بسبب شدة الصدمة التي تعرض لها.

وقد تنقل أهل الضحية صباح اليوم مجددا إلى محافظة الشرطة لحي إيسطو، وتأكدوا أن السائق الهارب لم يسلم نفسه للشرطة. وأكدوا مجددا الشكوى التي أودعوها ليلة أمس.

وأعلموا المناوبة أن الحادث يمكن أن تكون قد صورته كاميرات المراقبة لمؤسسة "سيور" أوالفندق القريب منها. وكذا كاميرات الشرطة في مفترق طرق "النقاش". ليتم القبض عليه منتصف النهار، وهو يبلغ من العمر 22 سنة.