تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي مبروك والأمن الحضري الحادي عشر بأمن ولاية قسنطينة في عمليتين متفرقتين من تفكيك شبكتين إجراميتين تتكونان من 6 أشخاص تنشطان في مجال تزوير العملة الوطنية من فئتي 1000 و 2000 دج مع حجز مبلغ مزور بقيمة 789 ألف دج.

وأوضحت الشرطة القضائية في بيان لها اليوم الجمعة، أن حيثيات القضية الأولى تعود إلى عملية مراقبة مركبة على متنها ثلاثة أشخاص من طرف الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي مبروك مردفا بأنه بعد التفتيش الدقيق للمركبة تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ 303 آلاف دج من فئة 1000 دج تبين أنها مزورة.

فيما تعود حيثيات القضية الثانية - حسب ذات المصدر- إلى تمكن مصالح الأمن الحضري الحادي عشر من حجز ورقة نقدية من فئة 2000 دج و توقيف شخص مضيفا بأنه بعد التحقيق المعمق في القضية بالتنسيق مع الفرقة الاقتصادية و المالية وتمديد إقليم الاختصاص إلى إحدى الولايات الشرقية الساحلية تم توقيف شخصين آخرين وحجز مبلغ مزور يقدر بـ 486 ألف دج من فئة 2000 دج و مركبة.

و بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إعداد ملفي إجراءات جزائية منفصلين في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.