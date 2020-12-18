تمكن عناصر الأمن، خلال الأسبوع الجاري، من تفكيك شبكة دولية متكونة من 12 شخصا تنشط بطريقة غير شرعية في استيراد وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى إقليم ولاية تيبازة والولايات المجاورة لها ويقودها ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم وهم محل أوامر بالقبض.

وأوضح اليوم الجمعة بيان لمصالح الأمن الوطني أن العملية جاءت بعد "استغلال معلومات مؤكدة عن النشاطات المشبوهة لأفراد الشبكة الإجرامية، وهذا بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، حيث تم من خلال تحريات الضبطية القضائية تحديد هوياتهم ومكان تخزين هذه السموم، ما سمح بعد تدخل وحدات الشرطة من توقيف 12 شخصا مشتبه فيهم من أفراد الشبكة ينحدرون من ولايات مختلفة".

كما مكنت العملية من "حجز 2800 مؤثر عقلي, 3 مركبات سياحية كانت تستعمل في نقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ومبلغ مالي يقدر بـ 35 مليون سنتيم من عائدات الترويج، بالإضافة إلى 3 أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وهواتف نقالة".

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. وأشار البيان إلى أن هذه العملية تدخل ضمن "جهود المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى ضمان الوقاية والحماية لصحة الأشخاص والحفاظ عليها والمساهمة في ترقيتها".