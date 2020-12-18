كشف عصر اليوم، القائم بخلية الإعلام والاتصال، لدى المديرية الولائية للحماية المدنية في البليدة، أنهم باشروا رفع دعوى قضائية ضد صاحب فيديو البلاغ الكاذب، الذي نشره شاب عبر موقع افتراضي الكتروني، على أنه تعرض ومرافقين له إلى حادث انقلاب مركبته ليلة الجمعة، بحظيرة الشريعة السياحية، وأن ذلك أدى إلى تفاعل واسع، لأكثر من 100 نداء نجدة للتدخل.

وفصل الملازم عادل زغميمي لـ "الخبر"، أن مصالح الحماية المدنية تلقت بلاغات ونداءات تدخل، لإنقاذ وإسعاف مركبة انقلبت من منحدر جبلي بطريق الشريعة، بعد ساعة وربع من توقيت فرض الحجر المنزلي، وأن الضحايا الذين ظهر أحدهم مصابا وينزف دما، هم في خطر حقيقي، وعند تجهيز أنفسهم وسيارة الإنارة وعقد اتصالات مع الأجهزة المعنية للتدخل، تلقوا بلاغا من أن الأمر يتعلق بـ" مقلب" وخدعة، بطلها أحد رواد الفضاء الافتراضي لا غير، وأمام حقيقة ما جرى بادروا إلى رفع قضية أمام العدالة، لمتابعة صاحب "المقلب"، تفاديا لوقوع مثل هذه البلاغات الكاذبة من جهة، وأيضا لأن صاحب المقلب استنفرهم على أنه بلاغ حقيقي ، وأثار تفاعلا بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل البعض يصابون بالرعب للفيديو المثير.